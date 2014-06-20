Помогите спасти ребёнка!
У пятилетнего Вовы Щевьева – страшный диагноз: саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета – одна из самых агрессивных злокачественных опухолей). К сожалению, состояние после оперативного вмешательства не улучшилось. Сохраняются изменения в проекции передних отделов клеток решетчатого лабиринта справа с распространением на правую глазницу. В динамике отмечается увеличение размеров. МРТ выявила признаки новообразования в клетках решетчатого лабиринта справа, увеличение латеральных лимфатических узлов шеи.
К сожалению, в России это заболевание лечению не поддаётся. Для спасения ребёнка необходим полный комплекс мероприятий (лечение, операция, реабилитация) в Израиле. Для лечения необходим депозит в размере 50000 долларов. На данный момент родители располагают суммой в 10000 долларов. Необходимо ещё 40000 долларов.
Все, кто готов помочь ребёнку, могут перечислить средства на номер карты 5469 0600 1849 2600 или по следующим реквизитам:
номер счёта карты 40817810806004726760
Банк получателя – Сбербанк России
БИК 048073601
Корр.счёт 30101810300000000601
ИНН 7707083893
КПП 027802001.
Телефон 8-965-662-26-65, Любовь Геннадьевна Кустова (Щевьева). Республика Башкортостан, Дуванский район, село Месягутово, ул.Южная, 5.
Спасибо всем огромное за любую помощь, доброту и отзывчивость!