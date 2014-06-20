Препятствия им нипочём!

В субботу необычно многолюдно было у здания ГИБДД. К счастью, не от задержанных нарушителей правил дорожного движения. Здесь собрались участники соревнований, посвящённых 300-летию полиции России, и многочисленные болельщики.

Несмотря на то, что уже «запахло» осенью, с погодой повезло – с утра солнце. Смешанным командам (трое мужчин и две женщины) предстояло на время преодолевать сложнейшую полосу препятствий, включая стрельбу из пневматической винтовки.

Как выразился на торжественном открытии соревнований и.о.начальника управления МВД России по г.Стерлитамаку Анатолий Серов, совместно с общественным советом УМВД представлен своеобразный «пилотный проект». Если он понравится участникам и зрителям, сделают его традиционным.

Особенно в восторге были ребятишки. А как же иначе, им показали служебные машины, пристрелку по мишеням, работу кинологов: первая собака очень быстро обнаружила спрятанную взрывчатку, вторая же (очень серьёзно настроенная овчарка) уверенно задержала нарушителя, изрядно потрепав его за защитный рукав.

Затем судьи – председатель общественного совета при УМВД России по Стерлитамаку Алексей Дмитриев и директор школы № 32 Александр Суздаль – дали старт.Поочерёдно уходили на дистанцию команды клинической больницы № 1, управления МВД и отдела образования. Мы почему-то были уверены в победе команды полицейских как более подготовленных… Однако неожиданной оказалась победа команды отдела образования (второе общекомандное место заняли медики, третье – полицейские).

Среди женщин лучший результат показала представитель отдела образования Ирина Таныгина, в призёрах – Гузель Хузина (клиническая больница) и Анастасия Шамсутдинова (отдел образования); среди мужчин лучшее время и снайперские качества показал Никита Куклин (отдел образования), второе место – у Алексея Ускова (КБ № 1), третье – у Тимура Ишкулова (УМВД); самыми меткими в стрельбе были Усков и Хузина.

Всё было здорово! Будем надеяться на продолжение.

Олег ПЕРШИН