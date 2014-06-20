Проезд закрыт
В связи с аварийным состоянием моста через реку Белую со 2 августа на неопределённый срок будет закрыто движение для проезда грузового автотранспорта весом более 3,5 тонны. Объезд для большегрузных машин – через город Ишимбай. Движение легкового и пассажирского транспорта будет осуществляться по одной полосе путём светофорного регулирования.
Автор: Администратор (3 Авг 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.