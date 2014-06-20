Путешествие по стране знаний

Первый день форума – от площадки к площадке

В рамках августовского педагогического форума прошла демонстрация образовательных площадок. Школы, детские клубы, Дворец пионеров и школьников показали всё, на что способны талантливые изобретательные дети. Во дворе школы № 33 педагоги, родители, гости из Уфы и Москвы знакомились с организацией профессионального образования, детского досуга и новейшими педагогическими технологиями.

Школа № 1 представила медицинский класс. Здесь можно было познакомиться с программой обучения, достижениями учеников. При желании – измерить давление и получить рекомендацию по здоровому питанию и образу жизни.

На площадке 31-й школы народ не убывает. Ровно год назад в этом учебном заведении открылся первый инженерный класс аэрокосмического профиля. Космонавтика привлекала и будет привлекать молодёжь передовыми технологиями, новейшей техникой и материалами. За год в школе организовали тесное сотрудничество с Уфимским авиационным университетом, Стерлитамакским филиалом БашГУ, вузами Петербурга, Кемерово и др. Взрослые с интересом рассматривают стенды аэрокосмического класса. Стайка мальчишек встала в очередь у телескопа. Каждому интересно взглянуть на небеса и людей, идущих по отдалённой улице.

Дворец пионеров и школьников демонстрировал сконструированных ребятами роботов, изделия юных вязальщиц и вышивальщиц. Лицей № 3 – чудесный станок, выполняющий сразу несколько операций. Словом, каждая школа, лицей, клуб удивляли шедеврами юных мастеров. Но и это ещё не всё! Бук-кроссинг привлёк любителей литературы. Здесь обменивались книжками и мнениями, спорили, знакомились. Рядом, на литературной площадке, ребята встретились с поэтами и писателями Стерлитамака. Звучали стихи, отрывки из повестей и рассказов. На этой площадке также выступали победители конкурса чтецов, профессиональные артисты.

Юные шахматисты тоже не были забыты. На шахматной площадке расставлены столы. Мастера проводят сеанс одновременной игры.

Большой интерес вызвали спасатели. Народ разглядывал их снаряжение, инструмент, технику. Расспрашивали о чрезвычайных происшествиях.

Удалось спасти девушку, которая не смогла пережить расставания с неверным молодым человеком и решила покончить с собой. Забралась на крышу дома и… Трагедию предотвратили.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 августа 2018 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА