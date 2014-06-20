«Расплескалась синева, расплескалась, По тельняшкам разлилась, по беретам!»

Бывших десантников не бывает

Утро 2 августа. У стелы воинам-интернационалистам многолюдно. Среди десантников в голубых беретах бегают дети тоже в тельняшках и беретиках.

Помним погибших

Самому маленькому Инсафу Шайнукову – всего девять месяцев. Он сидит на ручках у мамы, рядом – трёхлетняя сестрёнка Элина. Папа малышей Ильдар Шайнуков служил в Уссурийске в 2003-2007 годах. У воинов ВДВ дети тоже боевые: одни облепили танк, другие внимательно рассматривают боевую технику в музее под открытым небом, что рядом со стелой. У ветерана Рафаэля Гилязова, который три года служил на подводной лодке (она дислоцировалась у берегов египетской Александрии), три сына. Старший Вадим (76-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ, г.Псков) воевал в Абхазии и Югославии. Второй сын Раиль (тоже Псковская 76-я дивизия) был контужен в Чечне. Третий Рамиль служил в Кабардино-Балкарии сапёром.

Десантник всегда рад десантнику

Венер Гилязович Яппаров – воин старой закалки. Он служил в 7-й дивизии 108-го полка в Новороссийске в 1972-1974 годах. Каждый год ветераны полка приезжают в Новороссийск на традиционную встречу. Нынче Венер Гилязович поехать не смог. Вместо него уехал внук Егор Брежнев.

– Десантные войска, – говорит В.Г.Яппаров, – элита Российской армии. Многие молодые ребята хотят туда попасть. Они чувствуют, как это почётно и ответственно – служить в ВДВ. Дух десантных войск, солидарность и великое братство объединяют всех нас. А это дорогого стоит.

Мы разговорились с Павлом Яковлевичем Титовым. Он рассказал, как в 1963 году служил в знаменитой Псковской дивизии. Из Башкирии туда набрали 60 человек. Двадцать из них – из Стерлитамака.

– В 1963 году в СССР было мирное время.

– Да, мы не воевали. Я тогда служил в разведке. Мы сопровождали до «Малой земли» ракеты, которые отправляли на Кубу. Видел Фиделя Кастро. Высокий, под два метра, красивый мужчина, держался очень просто.

К 11 часам все вышли на построение. Любо-дорого смотреть на высоких, подтянутых мужчин. Они были разного возраста, но выглядели молодцами. Похоже, многие из них победили даже возраст.

День ВДВ – семейный праздник

Воинов ВДВ поздравил с праздником заместитель главы администрации городского округа М.В.Григорьев:

– Уважаемые воины! Этот день не просто праздник сильных и смелых мужчин, это праздник тех, кто никогда не подведёт и не предаст. Крылатая пехота – гордость и стержень Российской армии. ВДВ были и остаются школой мужества и отваги. Стерлитамак может гордиться своими сынами. Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья вам и вашим семьям. Крепкого боевого духа!

Хоть стрелять, хоть нож метать

Поздравили ветеранов ВДВ член совета ветеранов майор Т.Усманов, председатель союза «Набат» А.Подобный, председатель ассоциации ВДВ Ф.Давлетбаев.

Ровно в 11 часов десантники возложили цветы к стеле. Потом посетили захоронения погибших товарищей на старом кладбище.

В 16 часов на стадионе городского спортивного комплекса (бывший «Содовик») начались спортивные состязания: мини-футбол, жим лёжа, прохождение полосы препятствий и т.п.

Там же были организованы детская зона с аниматорами и полевая кухня.

Завершился праздник концертом группы «Водолей».

Евгения ДЬЯКОНОВА