С праздником Курбан-байрам!

Мир вам, милость и благословение Аллаха! С именем Аллаха Милостивого ко всем в этом мире и Милосердного лишь уверовавшим в день Суда.

Через несколько дней, 21 августа, наступит один из великих праздников мусульман – Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, праздник хаджа, праздник людей, обожествляющих только Аллаха и говорящих, что Аллах достоин и заслуживает поклонения.

Курбан-байрам – это самый великий день и величайшие виды поклонения – жертвоприношение и день хаджа. Они являются одними из самых древних видов поклонения, которые были узаконены во всех религиях и поклонении всех пророков. Один из учёных сказал о словах Создателя: «Аллах и Его посланники отрекаются от многобожников».

Среди величайших дел перед Аллахом – жертвоприношение, которым человек приближается к своему Господу. Каждое общество – от пророка Ибрахима (Абрама) до пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) – преподносило жертву Аллаху. Различались её виды и условия, однако все жертвоприношения делались ради Создателя.

Принесение в жертву животного представляет собой один из самых важных религиозных обрядов в мусульманском вероучении. И хотя жертвоприношение встречается и в иных религиях, а также многих языческих верованиях, принципиальное его отличие в исламе заключается в том, что оно совершается с именем Аллаха и ради Него.

Ради Аллаха жертвоприношение совершают все те, кто в хадже, и те, кто дома. В день праздника после намаза мусульмане, у кого есть возможность, закалывают верблюда, корову или овцу. Жертвоприношение совершается с именем Создателя. Пророк Мухаммад перед закалыванием с молитвой «Бисмилляхи Аллаху Акбар» говорил: «О, Аллах! Это от меня и от членов моей семьи».

Является сунной (желательно) собственной рукой зарезать жертвенное животное. Если приносящий жертву не может это сделать, то он должен присутствовать при совершении обряда, и даже члены семьи могут быть с ним рядом.

Мясо жертвенного животного по традиции ислама делится на три части. Первая часть – для раздачи, вторая – для приготовления угощения для родных, близких, соседей и друзей,третья – для себя. Как сказал Аллах: «Ешьте от них и кормите несчастного бедняка».

Из сунны: в день жертвоприношения пророк не разговлялся, пока не возвращался с праздничной молитвы.

Имам Ахмад говорил: «В день жертвоприношения не кушает тот, кто будет совершать Удхия (Курбан), поскольку пророк (мир ему и благословение Аллаха) кушал со своего жертвоприношения».

В мусульманской традиции Курбаном именуется то, что приближает к Аллаху. В этот же день мы должны с семьёй посетить место проведения праздничной молитвы для совершения праздничного намаза.

С началом месяца Зульхиджа учёные упоминают, что достоинство этих десяти дней больше и лучше, чем достоинство других дней. Заключается оно в том, что среди них есть значимые дни, такие, как день жертвоприношения, день Арафата, день Тарвия (первый день хаджа).

Первые мусульмане начинали очень много поминать Аллаха, и Аллах уготовил им (поминающим) прощение и великую награду. Нужно больше читать Кур’ан (Коран), чаще говорить такбир – возвеличивание Аллаха словами «Алла́ху акба́р!» (в переводе с арабского выражение «Аллаху акбар» означает: «Аллах – велик!»).

Пророк сказал: «Нет такого дня, в котором люди спасались бы от огня, чем день Арафата» (это девятый день месяца Зульхиджи, который приходится на 20 августа). «Один день поста в день Арафата прощает грехи прошлого и будущего года».

В этом году праздничный намаз проводится 21 августа: в новой мечети (ул.Мира, 15) – в 8.30, старой мечети – в 9.30, театрально-концертном объединении – в 10.30, строящейся мечети по ул.Караная Муратова – в 11 часов.

Уважаемые мусульмане города Стерлитамака! От чистого сердца поздравляю вас, ваши семьи, близких, родных, друзей со светлым праздником – Курбан-байрам! Пусть Аллах примет все наши добрые деяния и воздаст безграничной милостью в обоих мирах.

С наилучшими пожеланиями

Ришад-хазрат