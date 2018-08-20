Самостоятельно рассчитать имущественные налоги помогут электронные сервисы

Рассчитать сумму имущественных налогов возможно самостоятельно с помощью электронных сервисов «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц» и «Калькулятор транспортного налога», размещенных на сайте ФНС России (www.nalog.ru), с учетом кадастровой стоимости объекта, налоговой ставки, периода владения и т.д.

Напоминаем, что на территории Республики Башкортостан налог на имущество физических лиц третий год исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости. Для расчета налога за 2017 год применен понижающий коэффициент 0,6 (за 2015 год применялся в размере 0,2, за 2016 год в размере 0,4). При этом для ряда регионов, в том числе Республики Башкортостан, при исчислении налога на имущество физических лиц в третий и последующие налоговые периоды, вводится коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Обращаем внимание, для владельцев дорогостоящих машин стоимостью свыше 3 млн. рублей при расчете транспортного налога за 2017 год налоговыми органами применяются повышающие коэффициенты от 1,1 до 3. С данным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Минпромторга РФ (www.minpromtorg.gov.ru).

Для того, чтобы узнать какие льготы по имущественным налогам действуют на территории республики можно воспользоваться Интернет-сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Информацию о кадастровой стоимости, подлежащей применению для расчета налога на имущество физических лиц и (или) земельного налога за 2017 год, можно уточнить на сайте Росреестра www.Rosreestr.ru (раздел «Электронные услуги и сервисы») либо заказав кадастровую справку о кадастровой стоимости на 01.01.2017 в любом отделении МФЦ. Справка выдается бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Самостоятельно сформировать квитанции на уплату имущественных налогов возможно с помощью интернет-сервиса на сайте ФНС России «Заплати налоги» на основании рассчитанных сумм налоговых платежей.

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов пользователям Личного кабинета направляются в электронном виде. Остальным налогоплательщикам налоговые уведомления будут направлены почтовым отправлением до 1 ноября 2018 года.

Срок уплаты имущественных налогов за 2017 год – не позднее 3 декабря 2018 года.