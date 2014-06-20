Семинар для сельхозпроизводителей

«АГКО МАШИНЕРИ» (AGCO-RM), один из лидеров в области дистрибуции сельскохозяйственной техники, совместно с официальным дилером, компанией «Матрикс Универсал», провели практический семинар, являющийся продолжением уникального исследовательского проекта Crop Tour 2017. Мероприятие прошло 15 августа в Абзелиловском районе на базе СПК «Красная Башкирия» при поддержке Министерства сельского хозяйства, УФИЦ РАН РБ и Башкирского государственного аграрного университета.

В практическом семинаре приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Павел Иофинов, менеджер по продуктовому маркетингу корпорации AGCO направления «Посевная и почвообрабатывающая техника» по региону Европа и Ближний Восток Кэмерон МакКензи, доктор сельскохозяйственных наук Халил Сафин. Среди гостей мероприятия также были руководители фермерских хозяйств, бизнесмены-аграрии, специалисты в области сельского хозяйства Республики Башкортостан и соседних областей.

Практический семинар Crop Tour этого года – это продолжение исследований, проведенных в рамках уникального проекта Crop Tour, представленного в России в 2017 году. В отличие от прошлого года, где основное внимание уделялось изучению влияния технологий на кукурузу, в 2018 году фокус был сделан на изучение подсолнечника – как ключевой, высокомаржинальной культуры для региона. Предварительные результаты подтвердили, что использование технологии Strip-Till и ее комбинация с No-Till позволяет сохранять почву от эррозии, получать более высокий урожай и экономить финансовые и материальные ресурсы сельхозпредприятий.

В рамках семинара исследования проводились на четырех опытных станциях, где демонстрировались:

– преимущества комбинации почвеной обработки по системам Strip-Till и No-Till, благодаря которым урожай может возрасти на 25-30%;

– роль глубины сева и ее влияние на развитие корневой системы растения;

– возможности ультрасовременной восьмирядной сеялки СH9108VE, оборудованной опциями Precision Planting, с системой автоматического контроля прижима DeltaForce. Также специалисты использовали инновационную вакуумную высевную систему vSet, которая позволяет равномерно распределить семена подсолнечника на уровне до 99,5%. Еще одна технология точного высева, которую тестировали в рамках семинара, – это система независимого привода для каждого ряда vDrive. Она может автоматически отключать каждую секцию сеялки при обсевах или перекрытиях и экономит до 5 – 7% семян;

– развитие культуры, посеянной по технологии Strip-Till с программой минерального питания, а также результаты опытов 2017 года, где сравнивались технологии No-Till и Strip-Till.

Финальные результаты опытов посева подсолнечника по технологии Strip-Till в 2018 году будут получены и проанализированы во время уборки культуры. Данные результаты будут продемонстрированы аграриям на следующем этапе Crop Tour, запланированном в 2019 году.

Подготовка проекта Crop Tour в России была начата в 2016 году. Цель данного проекта является изучение возможностей современных технологий обработки почвы и посева в реальных полевых условиях. В ходе опытов на разных циклах развития культуры сравнивались все аспекты, влияющие на урожайность, а также анализировалась эффективность. Результаты проекта в 2017 году показали, что технологии ресурсосберегающего земледелия и система почвообработки Strip-Till (полосовая обработка) способны открыть новые возможности для реализации почвенно-климатического потенциала такой засушливой местности, как Башкирия.

Кэмерон МакКензи, менеджер по продуктовому маркетингу направления посевная и почвообрабатывающая техника корпорации AGCO по региону Европа и Ближний Восток:

Основная задача проекта Crop Tour – это, во-первых, выявление факторов, влияющих на снижение урожайности в той или иной климатической зоне. Сюда следует отнести качество, глубину и сроки посева. Во-вторых, – найти способы получения более высоких урожаев, используя экспериментальные технологии, и выявить ту оптимальную программу для инвестиций, кот

орая поможет фермерскому хозяйству благополучно развиваться.