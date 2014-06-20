Съехались на конкурс штукатуры…

Подведены итоги 12-го конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса РБ»

В советскую эпоху одной из самых престижных считалась профессия строителя. Ежегодно ПТУ выпускали десятки тысяч востребованных каменщиков, маляров, штукатуров, сварщиков, плиточников… Увы, ныне спрос на них не тот.

Повышению престижа строительных профессий призван ежегодный конкурс «Лучший по профессии строительного комплекса РБ».

Местом соревнований специальная комиссия каждый год выбирает конкретный строительный объект. Это может быть любая стройка на территории республики.

В июне в Чишмах собрались лучшие маляры республики. Организаторы конкурса отметили безупречную подготовку площадок для соревнований. Для конкурсантов были созданы все условия.

В строящийся дом, в котором проводился конкурс, подали воду, чтобы конкурсантам не носить её вёдрами на верхние этажи. Не забыли и культурную программу: были привлечены лучшие творческие коллективы Чишминского района.

В номинации «Лучший маляр строительного комплекса РБ» победило звено – Гульнара Сайфутдинова и Наталья Севостьянова из Стерлитамака. Это не первая их победа в таких конкурсах. В прошлом году они были вторыми.

Конкурс на звание лучшего штукатура состоялся в Туймазах. В нём звено – Рамзия Азнабаева и Зульфия Файзуллина из нашего города – стало вторым. Любопытно, что Зульфия по первой профессии – швея. В кризисные 2000-е годы оказалась на стройке. «Тогда думала, что неделю отработаю и уйду, – говорит она. – В конкурсах участвую уже пятый раз». Её напарница Рамзия Азнабаева – на стройке с 2003 года. Говорит: «Работу свою люблю за то, что она дарит людям тепло и уют в новых домах».

Подводя итоги конкурса, исполнительный директор Союза строителей РБ Виктор Коротун, отметив высокий уровень организации форума, сказал: «Нынешний конкурс должен стать стартовым для подготовки к участию в следующем году во Всероссийском конкурсе».

А в номинации «Лучший плиточник строительного комплекса РБ», состоявшейся в г.Янауле, наши Зугра Батршина и Надежда Стрелец заняли третье место.

Фаяз ЮМАГУЗИН