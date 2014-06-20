Сторонники «Единой России» собрались в Стерлитамаке

Сегодня в Стерлитамакском Городском дворце культуры прошёл региональный форум сторонников партии «Единая Россия». В региональном отделении партии официально за-регистрировано 43 тысячи сторонников, на форум приехали более тысячи человек со всей республики. Цель встречи – формирование предложений, программы работы депутатов Государственного Собрания – Курултая РБ шестого созыва от фракции «Единая Россия». В работе форума участвовали секретарь Башкортостанского регионального отделения «Единой России» Константин Толкачёв, заместитель руководителя межрегионального со-вета партии Рамзил Ишсарин, секретарь местного отделения партии Владимир Куликов.

На форуме работали 5 секционных площадок: «Социальная политика: вложения в каждо-го человека – основа общего будущего», «Экономика роста и благосостояния», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». Эксперты подготовили доклады, участники секции активно их обсуждали. По результатам работы каждой секции подготовлены рекомендации будущим депутатам.

– Сторонники – это те, кому близки идеалы партии, кому небезразлично, как будут разви-ваться город, республика и страна, – говорит председатель местного координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Бойков. – Эти люди – главные по-мощники, эксперты, которые могут обозначить недоработки партии. А форум – это воз-можность донести до будущих законотворцев мнение широких общественных масс по со-циально значимым проблемам.

Город меняется к лучшему

Горожане о проектах «Единой России»



Марина Панова, студентка:

– Названий проектов «Единой России» я не знаю, но зато вижу их дела. Детский игровой городок на аллее за остановкой «Улица Льва Толстова», пешеходная зона на улице Ху-дайбердина появились не без их помощи. Город меняется к лучшему, и это хорошо.

Полина Афанасьева, студентка:

– Конечно, «Единая Россия» много делает для города. Но если бы её не поддерживали на государственном уровне, смогла ли бы эта партия реализовывать эти проекты?

Айрат Инсафутдинов, водитель:

– Я далёк от политики. Делами и проектами партий не интересуюсь. Но если «Единая Рос-сия» что-то делает для города и республики – это хорошо.

Константин Севостьянов