Три взгляда на мир

Сразу три персональные выставки живописных и графических работ стерлитамакских художников открылись в прошлую пятницу в городской картинной галерее. В её залах можно познакомиться с новыми полотнами известного графика и живописца Наиля Вагапова, а также увидеть творчество художников Рамиля Нагаева и Михаила Якушева.

В основе творческих исканий Наиля Вагапова лежит тема экологии души, экологии окружающей среды.

– Он открывает для нас всё новые и новые грани реальности, в которой живёт и творит сам, – говорит о творчестве Вагапова директор галереи, искусствовед Лилия Ахметова. – Художник, обладающий дизайнерским мышлением, тяготеющий к абстракции, в свою новую экспозицию включил и реалистические пейзажи – «По дороге в Уфу», «Осенняя серенада», «Зимка», «Дождь прошёл».

Есть среди вагаповских работ и вещи, созданные на стыке самых разных направлений – «Нерест», «Перед грозой». И, конечно, цикл «Путешествие по Европе», серия работ «Паводок», картины «В стиле ультрамарин», «Гарь», «Жара» – это привычный, узнаваемый Вагапов, который языком абстракции говорит со своим зрителем о вечно меняющемся мире, полном реальности и иллюзий.

Графика Вагапова – это всегда поиск ритмической гармонии в хаосе линий, цветовых пятен и геометрических форм. Художник пытается приоткрыть дверь в другой, видимый только ему мир. В его работах нет надуманности, пафоса, красивости, зато есть настроение.

Излюбленная Михаилом Якушевым пастель всегда радует зрителей на выставках ассоциации художников юга РБ. И на этот раз ученик знаменитого Сафаралиева не боится демонстрировать свою душевную связь с учителем, что неизменно отражается в его работах, очень добрых, светлых, лиричных. Тонкое по колориту творчество художника основывается на традициях реализма и связано с чувственным переживанием автором природных явлений и моментов жизни родного города. Якушев великолепно передаёт движение стихий – водной, воздушной, световой. Его пей-зажи «Вечер», «Гроза», «Рождение зари», «Ночь», «Перед бурей» – это запечатлённые художником прекрасные мгновения бесконечной стихии.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 августа 2018 года)

Марина ВОРОНОВА