Уважаемые горожане!

Внимание

22 и 23 августа на базе школ №№ 11, 31, 32, 33, детских садов №№ 2, 7, 10, 94 пройдет городской образовательный форум «Образование в Стерлитамаке: точки роста». В рамках этого мероприятия состоится I городской родительский форум.

Приглашаем родителей, бабушек и дедушек 23 августа в школу №11 с 9 до 16 часов.

В рамках форума будут организованы выставки учреждений дополнительного и профессионального образования, профилей школ, буккроссинг (принимаются книги в дар школьным библиотекам).

Информационно-методический центр


Разместить объявление на сайте

Автор: (22 Авг 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


﻿

Ответить

CAPTCHA
*

Фотогалерея

﻿
Войти