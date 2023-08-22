Уважаемые горожане!

22 и 23 августа на базе школ №№ 11, 31, 32, 33, детских садов №№ 2, 7, 10, 94 пройдет городской образовательный форум «Образование в Стерлитамаке: точки роста». В рамках этого мероприятия состоится I городской родительский форум.

Приглашаем родителей, бабушек и дедушек 23 августа в школу №11 с 9 до 16 часов.

В рамках форума будут организованы выставки учреждений дополнительного и профессионального образования, профилей школ, буккроссинг (принимаются книги в дар школьным библиотекам).

Информационно-методический центр