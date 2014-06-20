В Башкортостане построят и реконструируют 20 мостов

На заседании Экспертного совета по дорожному хозяйству приняты решения по исполнению ряда поручений Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Об этом на очередном оперативном совещании сообщил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Так, Экспертный совет одобрил выделение средств на строительство и реконструкцию девяти мостов в Баймакском, Белебеевском, Белорецком, Благовещенском, Дюртюлинском, Краснокамском, Мечетлинском, Туймазинском и Шаранском районах, а также на проектирование строительства и реконструкции 11 мостов – в Аскинском, Дюртюлинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кугарчинском, Мелеузовском, Мишкинском, Учалинском, Чекмагушевском и Янаульском районах.

– Мы не должны допустить аварийных ситуаций, тем более прекращения движения по этим мостам из-за их ненадлежащего состояния. Проблемы будут оперативно решаться, – отметил Рустэм Марданов.

Экспертным советом были приняты решения ещё по трём поручениям Главы Башкортостана. Речь идёт о выделении субсидий бюджетам города Октябрьскому (на начало финансирования строительства улицы № 9), Уфы (на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортной развязки в посёлке Зинино в Кировском районе), а также Абзелиловского района (на завершение в 2019 году ремонта автомобильной дороги до озера Яктыкуль).