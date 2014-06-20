В Башкортостане повысят размеры стипендий Главы республики

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Рустэм Хамитов поручил Правительству РБ повысить размеры стипендий Главы Башкортостана. Об этом руководитель региона сообщил на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию. Таким образом, стипендии Главы республики для учащихся колледжей вырастут до 2 300 рублей, студентов вузов – до 5 750 рублей, аспирантов – до 7 000 рублей.

– Серьёзное и ответственное отношение к будущей профессии достойно поощрения, – сказал Рустэм Хамитов. – Это увеличение кратное, что называется, в разы. И мне хочется надеяться, что те, кто хорошо учится, будут получать хорошие, достойные стипендии. Мы в дальнейшем будем поддерживать талантливую молодёжь, в том числе материально её стимулировать. Конечно же, размеры стипендий будут расти и дальше.


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Автор: (13 Авг 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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