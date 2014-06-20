В Башкортостане пожарные извещатели спасли жизни 25 детей

В 2018 году автономные пожарные извещатели в республике спасли жизни 25 детей. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов сообщил в ходе встречи с руководителем фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергеем Мироновым.



Напомним, после пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Глава Башкортостана поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унёс жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели в малоимущих многодетных семьях.

С 1 января 2018 года автономными дымовыми пожарными извещателями обеспечиваются все семьи, в которых рождаются дети. Таким образом, на сегодняшний день противопожарные датчики получили 43 тысячи семей.



Сергей Миронов высоко оценил инициативу республики в этой части.

– Это больнейшая проблема, и то, что вы делаете, на самом деле нужно делать по всей России, – отметил депутат Госдумы.



Ранее стало известно, что опыт Башкортостана по установке пожарных извещателей начали внедрять другие регионы. Республиканский проект «Пожарный извещатель – в каждый дом, в каждую квартиру», включённый в «Магазин верных решений» Агентства стратегических инициатив, реализуется также в Новгородской и Магаданской областях. Так, в Новгородской области с 2018 года автономные дымовые пожарные извещатели устанавливаются в домах, где живут дети или ветераны Великой Отечественной войны.