В Башкортостане строится 500 многоэтажных домов

В настоящее время в республике строится около 500 многоэтажных домов общей площадью 2,5 млн кв. м. Об этом в ходе торжественной церемонии награждения, посвящённой Дню строителя, сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Также в регионе возводится более 55 тысяч индивидуальных жилых домов, общая площадь которых превышает 5 млн кв. м.

– Строительная отрасль на ходу, – подчеркнул руководитель республики. – В прошлом году республике удалось обеспечить выполнение плана по строительству жилья – сдано около 2,5 млн кв. м. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Хочу сказать, что примерно на таком же уровне мы будем идти дальше.

По данным Башстата, в первом полугодии 2018 года введено в действие 10,5 тысячи квартир общей площадью 870,1 тысячи кв. м – это второй показатель в Приволжском Федеральном округе. На каждую тысячу человек населения построено 214 кв. м жилья.