В детсадах Башкортостана планируют ввести 10 тысяч новых мест

В республике продолжается строительство школ и детских садов. Об этом на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель региона отметил, что в ходе подготовки к 100-летию республики строятся и реконструируются 49 объектов образования. Уже в этом году планируется ввести шесть школ и два детских сада.

– В течение двух лет предстоит создать ещё около 10 тысяч новых мест в детских садах, чтобы к 2021 году их могли посещать все дети, в том числе ясельного возраста, – сказал Глава Башкортостана. – К 2025 году в основном завершится переход школ на односменное обучение.

Кроме того, по словам Рустэма Хамитова, в этом году из бюджета республики на укрепление материально-технической базы школ и детских садов – фактически на ремонт и подготовку школ к новому учебному году – дополнительно выделено более 1 млрд рублей.

– Одновременно с расширением школьной сети необходимо всем ученикам, независимо от места их проживания, обеспечить равные возможности для получения качественного образования, – подчеркнул Глава региона.