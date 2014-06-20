В поисках возможностей

О рабочем визите замминистра промышленности и торговли РФ

Химический гигант, российский лидер в изготовлении кальцинированной соды, АО «БСК» переживает час икс. Сырьевые ресурсы на нуле, и если в ближайшее время не будут найдены новые возможности, градообразующему предприятию придётся сокращать производство и людей. В свете этих событий завод с рабочим визитом посетил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Ему, а также заместителю гендиректора БСК Марине Бортовой и

начальнику отдела геологии и лицензирования по РБ «Башнедра» Алексею Грицуку журналисты смогли задать актуальные для горожан вопросы.

ТРЕТИЙ СОЮЗНИК РОССИИ

Чаще всего журналисты обращались к Виктору Евтухову:

– Какова цель вашего визита, какие выводы вы сделали?

– На прошлой неделе состоялся совет директоров компании, и на нём поднимались вопросы возможного значительного сокращения персонала и закрытия в перспективе части предприятия. Это не может нас не волновать, и необходимо было выяснить, что происходит, обсудить это с менеджментом компании. Мы досконально изучили проблему возможных месторождений (есть несколько площадок). И мы понимаем, что фактически существует только одно месторождение, чьи качественные характеристики отвечают тем требованиям, которые предъявляются к продукту, производимому на БСК.

– Для вас эта ситуация стала неожиданностью?

– Мы знали, что идут переговоры о необходимости снять с месторождения статус (гора Тратау – особо охраняемая природная территория. – авт.), чтобы можно было его разрабатывать. Сейчас этот вопрос обсуждается, изучается общественное мнение. Но когда мы увидели протокол собрания совета директоров, то приехали сюда.

– У вас есть прогнозы по городу Стерлитамаку?

– БСК – градообразующее предприятие, на нём работают более 10 тысяч человек. Счёт идёт на дни, а не на годы: исчерпана ресурсная база и нет понимания, какой объект разрабатывать. БСК – третий налогоплательщик республики, такими компаниями не разбрасываются. БСК является поставщиком для огромного количества предприятий, которые работают в различных секторах российской промышленности. Зачем впадать в импортозависимость, если есть предприятие, созданное сразу после Великой Отечественной войны, конкурентное, импортоориентированное, если оно закрывает потребности нашего рынка? Раньше было выражение: «У России два союзника – армия и флот». Сегодня я бы сказал: «У России три союзника – армия, флот и российская промышленность». Особенно это актуально в условиях санкций и стоящих на повестке дня вопросов импортозамещения. В Стерлитамаке есть крупный цементный завод, и я знаю, что немецкие инвесторы приостановили инвестиции в производство, потому что тоже не знают, где брать сырьё. Идеальная схема размещения таких заводов, как БСК – рядом с цементными заводами, для

того, чтобы всё сырьё перерабатывалось. Кроме того, у БСК очень высокая социальная нагрузка. В городе будет создан музей, появится возможность интерактивного изучения природы и реликтов, найденных в месторождениях. Это социальная ответственность бизнеса, которую несёт градообразующее предприятие перед жителями.

– Почему для разработки не подходят другие месторождения?

– Согласно геологическим исследованиям, их сырьё невозможно использовать для создания конкурентоспособного продукта. К тому же одно из месторождений расположено слишком далеко, такие затраты на дорогу для предприятия невозможны.

РЕЛИКТЫ И УЧЁНЫЕ

– Как быть с теми реликтами, которые находятся внутри шихана?

– Приведу пример строительства Крымского моста: в процессе было обнаружено и отобрано несколько десятков тысяч различных археологических объектов. Более тысячи из них были признаны уникальными, их хотели бы иметь в своих экспозициях многие музеи мира. Сами археологи сказали: «Если бы не было проекта, нам бы потребовалось столетие, чтобы хотя бы часть этих объектов оттуда извлечь». Строители моста активно работали с учёными, экспертами и отдавали объекты на изучение.

– Кто будет финансировать работу учёных при разработке Тратау?

– Существует федеральная программа. Многие учёные ищут материал для работы. Им будет предоставлен доступ к карьеру, они будут рады этой возможности.

– Как вы оцениваете протестные настроения по поводу разработки Тратау?

– Я не слышал о протестных настроениях. Я знаю, что есть группа, выступающая в защиту шихана. Всегда есть разные мнения.

– Когда снимут статус с горы Тратау?

– Статус снимают региональные власти, согласуя его с Министерством природопользования. Я надеюсь, что они примут единственно правильное осознанное решение.

– Вы будете ходатайствовать об этом?

– Безусловно, свою позицию мы для Правительства Башкирии обозначим в ближайшее время. Возможно, статус Тратау в советское время был присвоен для того, чтобы уберечь месторождение от социальной инфраструктуры. Очень много примеров того, как после серьёзной экспертизы статусы объектов снимались, в том числе в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.

– Что будет с заводом после истощения Тратау?

– За десятилетия как минимум поменяются технологии. Сейчас технологий изготовления кальцинированной соды всего две, со временем будет больше.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 августа 2018 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА