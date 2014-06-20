В Уфе появится инновационный центр для университетов

В столице республики планируют создать инновационный центр для университетов. Об этом на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

По словам руководителя республики, инновационный центр планируют разместить в здании бывшего завода телефонной аппаратуры имени Кирова. Здание на углу улиц Карла Маркса и Тукаева возвращено в собственность республики, сейчас в его части размещается один из корпусов БашГУ.

Сейчас власти республики ждут от Совета ректоров и университетского сообщества в целом предложений о том, что должен представлять собой инновационный центр.

– Здание есть, ресурсы зарезервированы, – отметил Рустэм Хамитов. – Мы хотим, чтобы там кипела жизнь, чтобы там денно и нощно занимались студенты, чтобы были лаборатории, кванториумы, технопарки, инновационные площадки. У нас есть всё для этого.