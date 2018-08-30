Владимир Путин смягчил изменения в пенсионной системе

Этого ждали эксперты, этого просили жители страны, многие из которых восприняли грядущие перемены резко отрицательно. Но Глава государства подчеркнул: без повышения пенсионного возраста, пусть и небольшого ежемесячные выплаты людям преклонного возраста окажутся под угрозой, не говоря уже о регулярной индексации.

Это тот случай, когда почти вся страна прильнула к телеэкранам. Те, кто уже успел выйти на заслуженный отдых по старым правилам, у кого пенсия уже на носу. И даже их дети, чьи планы на будущее придется корректировать. Но не столь кардинально, как ранее предлагало Правительство. Владимир Путин облегчил прежде всего материнскую ношу.

Владимир Путин: «Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

В целом возраст выхода на пенсию для женщин, имеющих менее трёх детей, снижается до 60 лет вместо 63. Чтобы уйти ещё раньше, семьям теперь нужно думать заранее, то есть в молодом возрасте. Так государство исправляет ошибки 90-х, а именно предотвращает демографическую яму в будущем.

Стаж для досрочного выхода снизится на три года. Для женщин – до 37 лет, а для мужчин – до 42. Сохранятся все федеральные и региональные льготы, будь то освобождение от налогов на имущество, землю, бесплатный проезд в общественном транспорте, субсидии при оплате за услуги ЖКХ. Причём права на эти льготы граждане начнут получать по старым правилам: женщины с 55 и мужчины с 60 лет. Сельские пенсионеры, работавшие в АПК не менее 30 лет, получат 25-процентную надбавку к основной выплате.

Работодателям под угрозой тюрьмы запретят увольнять граждан предпенсионного возраста, как и отказываться от их приёма в штат. Тем же, кто покинул должность по собственному желанию, будут положены выплаты пособий по безработице в двукратном размере – 11280 рублей. В республике эта сумма благодаря уральскому коэффициенту достигнет 13 тысяч.

Владимир Путин поручил разработать программу по переобучению, либо повышению квалификации людей старшего поколения.

Владимир Путин: «Поручаю Правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета».

Значительную часть обращения Владимир Путин посвятил тому, чтобы убедить россиян: изменения назрели. Привлечь сверхдоходы нефтяных компаний либо продать все офисы Пенсионного фонда, как того требовали критики законопроекта, неэффективно. Так как даже этих вырученных денег не хватит, чтобы не только исправно платить пенсии всем, но и регулярно их повышать. А это одна из главных задач Правительства – индексация должна быть выше уровня инфляции. В случае утверждения реформы всем пенсионерам единовременно повысят пенсию не менее чем на тысячу рублей.