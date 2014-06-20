Все школы Башкортостана подключат к высокоскоростному интернету

Проект «Цифровое равенство» в Башкортостане реализуется с опережением сроков. Об этом на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию рассказал Глава региона Рустэм Хамитов.

Так, в соответствии с планами реализации проекта, доступ к высокоскоростному во всех школах и колледжах республики необходимо обеспечить к 2024 году.

– Мы уже запланировали и выделили финансирование на то, чтобы работа завершилась не в 2024 году, а в 2019-м, крайний срок – в 2020 году, чтобы скорость интернета в школах была достойной, – сказал Глава Башкортостана.

Рустэм Хамитов напомнил, что республика в целом занимает передовые позиции в рейтинге регионов в части развития цифровой образовательной среды. По словам руководителя региона, нужно активно продолжать эту работу, шире использовать в учебном процессе электронные образовательные ресурсы, онлайн-обучение, создавать цифровые лаборатории, студии робототехники, а также готовиться к переходу на систему цифровых учебно-методических комплексов, которые придут на смену печатным учебникам.