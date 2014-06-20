Юбилейные объекты закреплены за членами Правительства республики

Стало известно, как в Правительстве республики распределятся обязанности по контролю за возведением юбилейных объектов к 100-летию образования Башкортостана. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов на оперативном совещании.

– Решение уже принято. Объекты свыше 1 млрд рублей закреплены за заместителями Премьер-министра. Объекты свыше 300-500 млн рублей будут закреплены за министрами, – сказал Рустэм Марданов. – Объекты ниже этой планки будут закреплены за заместителями министров и главами городов и районов в тех случаях, если объекты реализуются через муниципалитеты.

Напомним, что на прошлой неделе на заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и празднованию 100-летия образования Башкортостана Глава региона Рустэм Хамитов предложил закрепить вице-премьеров Правительства РБ и министров за юбилейными объектами с целью обеспечения их своевременной сдачи.

– Сейчас на той или иной стадии строительства находятся около 50 объектов, – сказал руководитель республики. – Предлагаю за наиболее важными из них закрепить вице-премьеров, членов Правительства, чтобы ежедневно контролировать ход выполнения работ и обеспечить своевременную сдачу.