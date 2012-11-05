90-летнего юбиляра наградили за заслуги перед Стерлитамаком

15 сентября наша газета писала об Александре Ильиче Садовском. Известный в городе и республике баянист и концертмейстер, он 61 год отдал музыке. Отдел культуры администрации городского округа ходатайствовал о награждении 90-летнего юбиляра нагрудным знаком «За заслуги перед городом Стерлитамаком». Награждение состоялось в библиотеке искусств. Юбиляра поздравляли и.о. главы администрации Юрий Тротт, коллеги и ученики.

– Я понимаю, что юбилей всегда звучит, но не ожидал, что услышу столько добрых и тёплых слов в свой адрес, – признаётся виновник торжества. – Я каждый день занимаюсь музыкой и привык находиться в форме – и физически, и профессионально. Это, если хотите, мой стиль жизни. В чём я сам вижу свои заслуги перед городом? В том, что я всегда и всё делаю с любовью.

Екатерина ЯКОВЛЕВА