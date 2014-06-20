Айдар Галимов, Вагиз Хидиятуллин и все, все, все

Десятый турнир по футболу для юношей на призы Айдара Галимова прошёл в городе в воскресенье и собрал беспрецедентное количество участников, гостей и зрителей. На искусственном газоне стадиона центра внешкольной работы «Надежда» с утра до вечера царил праздник, который торжественно открыли глава администрации городского округа город Стерлитамак Владимир Куликов, народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов, депутат Государственной Думы Алексей Изотов и глава администрации Стерлитамакского района Рустам Багаутдинов.

С мячом – Айдар Галимов

Заполненные зрителями трибуны горячо приветствовали участников традиционного республиканского турнира – команды Альшеевского, Аургазинского, Бакалинского, Бижбулякского, Гафурийского, Мелеузовского, Миякинского, Стерлибашевского, Стерлитамакского районов и Стерлитамака, почётного гостя – заслуженного мастера спорта, участника чемпионата мира 1990 года, дважды чемпиона СССР и обладателя Кубка России Вагиза Хидиятуллина.

Под звуки гимнов Российской Федерации и Башкортостана подняты флаги республик, грянул салют, вручены хлеб-соль командам-участницам, и на футбольном поле развернулась борьба. А мы беседуем с организаторами турнира…

– Десятый по счёту турнир мы решили провести именно в Стерлитамаке, в городе, где мы вместе с директором Стерлитамакского техникума физкультуры (ныне колледжа), великим энтузиастом спорта Мидхатом Биктимировичем Мусакаевым когда-то провели первый такой турнир, – говорит Айдар Галимов.

– Как летит время! За эти годы с нашей помощью к самой любимой в мире игре приобщились сотни юных футболистов. Я сам играл, играю и, надеюсь, буду играть в футбол – это здорово помогает держать организм в тонусе, – продолжает артист. – Недавний чемпионат мира по футболу, проведённый в нашей стране, показал, что россияне умеют и организовать турнир, и играть! Рад, что на этом фоне увеличивается число участников нашего турнира!

– Мы с удовольствием проводим турнир на призы знаменитого артиста. Айдар – давний друг города, много внимания уделяет подрастающему поколению. Мы стараемся возродить славу стерлитамакского футбола. Соревнования, несомненно, способствуют решению поставленной задачи! – уверен мэр Стерлитамака Владимир Куликов.

– Айдар Ганиевич уже многие годы регулярно приезжает в Стерлитамак, наряду с профессиональной деятельностью он не раз принимал участие в футбольных соревнованиях, – рассказывает профессор, председатель Совета Стерлитамакского района Мидхат Мусакаев. – Участники турнира – всегда желанные гости.

Мы спросили о впечатлениях Вагиза Хидиятуллина, в середине семидесятых в составе юношеской сборной Союза ставшего чемпионом Европы и мира: «Я, конечно, ни минуты не сомневаясь, принял приглашение Айдара Галимова и приехал в Стерлитамак. Впечатлён количеством участников и болельщиков, гостеприимством организаторов. Молодцы!». Вагиз, кстати, сыграл за ветеранов Стерлитамака в матче со сборной артистов, возглавляемой Айдаром Галимовым; забил гол (победила, само собой, дружба – 2:2).

Айдар Галимов награждает победителей юношеского турнира

В турнире первое место и главный приз завоевала команда Стерлитамакского района; второе и третье места заняли соответственно футболисты Гафурийского и Миякинского районов.

Закончился день концертом.

Олег ПЕРШИН