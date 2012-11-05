Большой волейбол в Стерлитамаке

Уникальный спортивный праздник подарили всем любителям волейбола в нашем городе – 18 сентября в «Стерлитамак-Арене» начался турнир с участием трёх команд Суперлиги и трёх команд высшей лиги «А»: первый тур предварительного этапа розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд.

«Зенит-Казань» играет с хозяевами площадки

В церемонии торжественного открытия участвовали глава администрации городского округа Владимир Куликов и председатель Федерации волейбола Республики Башкортостан Марат Марданов, главные тренеры, игроки всех команд-участниц, а также более двух тысяч болельщиков, заполнивших трибуны большой ледовой арены дворца (естественно, переделанной для проведения такого турнира).

Сначала, в связи с 15-летием местного волейбольного клуба, мэр Стерлитамака Владимир Куликов вручил почётные грамоты, благодарственные письма работникам ВК «Тархан»; потом после тёплых напутственных слов участникам игр и яркого поздравления от лучших артистов Городского дворца культуры грянули фанфары, прозвучал гимн Российской Федерации, и турнир, посвящённый памяти Константина Ревы, стартовал.

В.И.Куликов вручает грамоту И.Р.Зарипову

На площадку вышли волейболисты стерлитамакского «Тархана», руководимые Денисом Почаниным, и команда лучшего волейбольного клуба мира – «Зенит-Казань». (Ещё днём, до торжественного открытия соревнований, успели сыграть новокуйбышевская «Нова» и оренбургский «Нефтяник» – победила команда Суперлиги со счётом по партиям – 3:2; а уфимский «Урал» со счётом 3:1 обыграл челябинское «Динамо»).

Несомненно, волейболисты клубного чемпиона мира 2017 года (даже без нескольких игроков основного состава) оказались сильнее омоложенной команды «Тархан», но подопечные Дениса Почанина, к примеру, в третьей партии сумели выйти за пределы двадцати очков! А вообще счёт по партиям получился 9:25, 15:25 и 21:25. Что ж, согласитесь, польза от такого мастер-класса очевидна.

Тайм-аут команды «Тархан»

Во второй день турнира, 19 сентября, «Нефтяник» в упорной борьбе проиграл «Уралу» (2:3); довольно неожиданно «Нова» легко переиграла «Зенит-Казань» (3:0), а наш «Тархан» с таким же счётом уступил «Динамо» (однако нужно отметить, что местные ребята при поддержке двух тысяч болельщиков сражались изо всех сил – в первой партии, к примеру, проиграли со счётом 24:26).

Большой спортивный праздник продолжится до воскресенья: завершит турнир встреча «Тархана» с «Уралом», которая начнётся в 19 часов 23 сентября.

Олег ПЕРШИН