Большой волейбол в Стерлитамаке

Впервые в нашем городе с 18 по 23 сентября пройдёт I тур предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Стерлитамаку выпала честь принять турнир первым.

В соревнованиях участвуют 24 команды, из них 14 представляют Суперлигу и 10 – Высшую лигу «А». Среди этих 10 команд – наш ВК «Тархан».

К нам приедут такие команды Суперлиги как: «Зенит-Казань» (г.Казань), «Нова» (Самарская обл.), «Урал» (г.Уфа). Помимо них стерлитамакские волейболисты сразятся с соперниками из своего дивизиона – «Динамо» (г.Челябинск), «Нефтяник» (г.Оренбург).

Действующий обладатель трофея – казанский «Зенит». Эта команда выиграла Кубок России четыре раза подряд. В прошлом сезоне в пятый раз подряд волейболисты «Зенита» выиграли Российскую Суперлигу и в четвёртый раз Лигу Чемпионов. Также в прошлом сезоне команда стала победителем чемпионата мира среди клубов.

С 18 по 23 сентября игры пройдут на ледовой площадке Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101). К российскому турниру ледовая арена превратится в волейбольную площадку. По отработанной технологии согласно всем нормам и стандартам будут уложены специальный паркет, термопокрытие и терафлекс, проведены дополнительные работы. Начало всех матчей в 15-00, 17-00 и 19-00. 21 сентября – неигровой день. Вход свободный.

В расписании возможны изменения.

Отдел по связям со СМИ