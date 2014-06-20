БСК создала в Стерлитамаке сеть клубов для ветеранов

В рамках проекта Башкирской содовой компании «Стерлитамак – наш общий дом» открылся четвёртый клуб досугового центра «Золотой возраст». Клуб для ветеранов ждёт своих гостей в библиотеке на пр.Октября, 30.

Открытие отметили празднично – с самодеятельным концертом и угощением, в компании старых друзей и новых знакомых.

– «Стерлитамак – наш общий дом» – это большой проект, который охватывает несколько направлений, одно из них – клубы центра «Золотой возраст». Первый клуб открылся ещё в марте в библиотеке на ул.Менделеева. Но мы решили, что для удобства ветеранов клубы должны появиться в нескольких районах. Поэтому они были созданы на пр.Ленина и ул.Гоголя. Теперь есть клуб и на пр.Октября. В центре «Золотой возраст» зарегистрировано 300 активных жителей. Проводятся встречи с интересными людьми, шахматные турниры, концерты и т.д. Желаю, чтобы и этот клуб работал успешно и плодотворно, и чтобы вы получали бесконечную радость от живого общения, – приветствовал гостей депутат Совета городского округа г.Стерлитамак, директор по охране труда и промышленной безопасности БСК Ильдар Мухамедьянов.

– Я очень ждала открытия клуба в нашем микрорайоне, – рассказывает пенсионерка Башкирской содовой компании Людмила Богданова. – Здесь много заводчан, наших коллег. Мы очень довольны. В первую очередь, из-за общения. А потом тут ведь есть артисты, поэты-стихотворцы, а мне очень близко творческое направление.

Центр «Золотой возраст» создан по инициативе ветеранского актива Стерлитамака, который обратился к руководству Башкирской содовой компании с просьбой помочь открыть клуб, где собирались бы горожане с разными интересами, общались и проводили время в кругу единомышленников. К тому же, активные пенсионеры хотели бы помогать городу, участвуя в общественно значимых делах, и клуб смог бы объединить их. В БСК ветеранов поддержали и предложили открыть несколько клубов в разных микрорайонах города. С марта по сентябрь было создано четыре клуба, включённых в досуговый центр «Золотой возраст».

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