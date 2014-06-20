Для вас, предприниматели!

28 сентября с 16 до 18 часов приём граждан проведет общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Башкортостан в городе Стерлитамак Тамара Кудрейко по адресу: ул.Худайбердина, 91 (Консультативный центр оказания правовой помощи)

Справки по телефонам: 24-45-00, 23-92-53