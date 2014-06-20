Глава администрации Владимир Куликов принял участие в выборах депутатов Госсобрания – Курултая РБ



– Участие в выборах – долг каждого гражданина страны, – отметил мэр. – Сегодня мы выбираем депутатов Госсобрания РБ. Мы должны поддержать кандидатов, важно, чтобы победили самые достойные. Не те, кто просто дают обещания и занимают кресла, а люди, которые будут работать для жителей, города, республики.

Владимир Иванович пригласил тех горожан, которые ещё не участвовали в выборах, прийти на избирательные участки:

– От нас зависит, кто будет представлять Стерлитамак в составе Государственного Собрания – Курултая РБ.

