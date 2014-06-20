Идёт тестирование электронной урны

В 7 часов утра, перед началом голосования, на избирательном участке № 690 тестируют комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Аппарат механическим голосом отмечает время начала тестирования, оператор закладывает тестовые бюллетени. КОИБ определяет, действительный ли это бюллетень (имеется печать с номером избирательного участка и двумя подписями членов избирательной комиссии, одна отметка о выборе кандидата). Если бюллетень недействительный, КОИБ называет причину: отсутствуют отметки о выборе или, наоборот, таких отметок больше одной; отсутствует печать, либо бюллетень оказался неустановленной формы.

Далее КОИБ предлагает распечатать тестовый протокол, и в конце проверки электронная урна опустошается.