Конкурс от Молодёжного совета



Молодые избиратели в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) сегодня могут не только проголосовать, но и поучаствовать в конкурсе «Выборы в объективе» от Молодёжного совета. Для этого нужно сделать репост записи о проведении конкурса со страницы Молодёжного совета (https://vk.com/molsovstr) и до 20 часов опубликовать фотографию себя на фоне избирательного участка, у вывесок с номером участка или с другими атрибутами в помещении для голосования на стене в своём профиле в социальной сети «ВКонтакте». Обязательно нужно указать все три хэштега #ВыборыСтерлитамак, #ВыборыКурултай2018, #МолодежныйСоветСтерлитамак.

По итогам конкурса определятся три победителя, которых ждут ценные призы: портативная аудиоколонка, беспроводные наушники и водонепроницаемый фитнес-трекер. Подведение итогов состоится 13 сентября 2018 года. С положением конкурса и полными условиями можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/molsovstr.

#республикатвоихвозможностей, #ВыбирайБашкортостан