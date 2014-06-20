На Бельском мосту установят ограничители высоты транспорта

В связи с несоблюдением требований дорожных знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» при движении по мосту через реку Белую комиссия по безопасности дорожного движения администрации города приняла решение об установить ограничители высоты автомобильного транспорта с двух сторон моста с установкой соответствующих знаков.

Ограничители высоты автомобильного транспорта будут установлены 13 сентября на высоту 3 метра. Это означает, что движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) более 3 метров, запрещено.

По информации отдела промышленности, транспорта и связи