Обещание сдержали

Появились игровые площадки

В этом году АО «Башкирская содовая компания» направила более 140 млн рублей благотворительной помощи на финансирование социально значимых городских проектов, в частности, на ремонт спорткомплекса «Содовик» и ГДК, приобретение оборудования для больниц и образовательных учреждений. Кроме того, совместно с инициативными горожанами БСК ведёт социальную программу «Стерлитамак – наш общий дом». В её рамках открыто четыре досуговых клуба для пенсионеров, состоялся конкурс городских проектов и установлены спортивно-игровые площадки в трёх крупных дворах.



Безопасная и яркая детская площадка – в подарок от БСК

На благоустройство дворов БСК выделила 9 млн рублей. Новые площадки установили во дворах Стерлитамака, где проживают не менее 1,5 тысячи жителей: на улицах Николаева, Дружбы, Шаймуратова и Худайбердина. Реализацию проекта курировали депутаты горсовета, представители компании Владимир Ануфриев, Сергей Подцепняк и Ильдар Мухамедьянов. На встрече с жителями дворов они обсудили работы по благоустройству. Горожане сами решали, каких изменений хотели бы на придомовой территории. После согласования проектов на общем собрании начались строительно-монтажные работы, завершение которых в каждом дворе отметили праздником. Мы стали свидетелями одного из них, прошедшего в домах №№ 77 и 79 по улице Худайбердина.

Представители АО «БСК» и жители дома

Председатели советов домов Римма Галимьяновна Хисматуллина и Наталья Анатольевна Тарасова рассказывают, что жители давно мечтали о современной детской площадке. Понимали, что за счёт собственных средств вряд ли удастся осуществить задуманное.

– Дома у нас большие – 14 подъездов, 142 квартиры, детей много. Детские площадки были устаревшими, вот мы и обращались, куда только можно, просили заменить, – говорит Римма Галимьяновна. – Мы очень дружны, контролируем расходы и доходы, чистоту в подъездах, живём как одна семья, под одной крышей. Во время установки оборудования помогали строителям на площадке. Из моей квартиры они провели свет, когда завершили монтаж, необходимо было выждать сутки, чтобы на площадку никто не наступил. Мы с соседями организовали ночное дежурство. Наутро подрядчики пришли и удивились, не поверили глазам. Жители благодарны БСК.

Асгат Хазигалеевич Хайнуров – один из старожилов двора. На праздник пришёл, чтобы порадоваться за дворовых ребятишек, говорит, что теперь и его внуку тоже есть где погонять мяч. Кстати, представители БСК подарили местной детворе два футбольных мяча.

Примечательно, что специалисты компании тщательно выбирали конструкции спортивных и детских площадок. Главный акцент был сделан на безопасность, все детали установленного оборудования сертифицированы. Впечатляет покрытие – оно резиновое, родители могут быть спокойны за своих детей.

Первый дворовый матч на новой спортплощадке

«Нашей задачей было не просто заменить устаревшее игровое оборудование, а сделать так, чтобы детский досуг стал безопасным. Рад, что нам удалось установить не только детскую игровую площадку, но и спортивную, где можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. Для первого этапа реализации проекта по благоустройству мы специально отобрали дворы, общие сразу для нескольких жилых домов. На каждый двор мы потратили около 3 млн рублей. Когда разрабатывали проект, видели, что люди активно участвуют и готовы помогать. В решении вопросов благоустройства многое зависит от активности самих жильцов», – отметил куратор проекта, директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев.

Этот день для жителей домов, в том числе и соседних, стал действительно праздничным: играла музыка, выступали творческие коллективы города, малышей развлекали аниматоры, все желающие могли попробовать сладкую выпечку.

Программа по благоустройству в рамках социального проекта БСК «Стерлитамак – наш общий дом» будет продолжена. В следующем году будут обновлены ещё три придомовые территории.

Альбина РАХИМОВА