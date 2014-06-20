Определился лидер по явке среди муниципалитетов Башкирии

В Башкирии лидирует по явке среди муниципалитетов Салаватский район. Средний процент явки среди муниципальных районов — 38,96 процента. Лидеры: Бурзянский район — 55,16, Зианчуринский — 55,65, Кармаскалинский — 57,65, Салаватский район – 59,46%.

Среди городских округов явка составила 23,35 процента, наибольшая явка в городе Кумертау — 41,53%, в городе Сибае — 34,63%. Явка на избирательных участках по Уфе составила 16,27%.

В Уфе активно голосуют избиратели, подавшие заявления для голосования по месту нахождения, — 10 684 избирателя. По оперативным данным Информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, на 15.00 на основании заявлений о голосовании по месту пребывания проголосовали 20 556 избирателей.

Источник: ИА БАшинформ http://www.bashinform.ru/news-list-2/