Преимущества КОИБ



Председатель участковой избирательной комиссии № 690 Александр Анатольевич Потапов объясняет преимущества комплекса обработки избирательных бюллетеней.

Сегодня мы предлагаем вам узнать подробнее, что такое КОИБы, и разобраться, в чём их преимущества перед обычными урнами.

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – электронное устройство для автоматизированного подсчёта голосов избирателей на выборах в России. При голосовании с помощью таких электронных урн используются стандартные бумажные бюллетени, а отметки, сделанные избирателем, сканируются и распознаются прибором, производящим подсчёт. Все КОИБы подключены к системе ГАС “Выборы”.

ГАС «Выборы» – автоматизированная система общегосударственного уровня, используемая в основном для реализации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов и референдумов.

В момент голосования с помощью КОИБов происходит одновременный обмен данными между всеми комплексами на участке, а также общей базой данных. Все данные с электронных урн записываются на внешний usb-носитель, передаются в вышестоящую избирательную комиссию и незамедлительно вносятся в систему ГАС “Выборы” по защищённым каналам связи. После завершения голосования КОИБ распечатывает итоговый протокол с помощью встроенного принтера.

Основное преимущество КОИБов перед обычными урнами в том, что они обеспечивают надёжность и объективность подсчёта голосов. Автоматизация процесса позволяет получить результаты голосования сразу же после закрытия избирательных участков. Использование на участках КОИБов оптимизирует работу избирательных комиссий и способствует более прозрачному подведению итогов голосования.