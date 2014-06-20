Приходите на турнир и концерт
Уважаемые жители и гости Стерлитамака!
23 сентября на стадионе спорткомплекса «Содовик» состоится республиканский турнир по футболу среди юношей на призы народного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдара Галимова.
Начало игр – в 11 часов.
В 17 часов – торжественное закрытие и праздничный концерт с участием артистов башкирской и татарской эстрады.
Вход свободный.
Автор: Администратор (21 Сен 2018). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.