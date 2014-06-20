Приходите на турнир и концерт

Уважаемые жители и гости Стерлитамака!

23 сентября на стадионе спорткомплекса «Содовик» состоится республиканский турнир по футболу среди юношей на призы народного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдара Галимова.

Начало игр – в 11 часов.

В 17 часов – торжественное закрытие и праздничный концерт с участием артистов башкирской и татарской эстрады.

Вход свободный.