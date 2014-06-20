Проголосовать и посмотреть выставку



Дорогие горожане!

739-й избирательный участок разместился в стенах картинной галереи (ул.Коммунистическая, 84). Приходите голосовать и заодно вы сможете увидеть потрясающие работы Рамиля Нагаева, Наиля Вагапова и Михаила Якушева.

Три персональные выставки именитых художников – прекрасная возможность для всех нас прикоснуться к миру переменчивому и полному иллюзий и искренности. Поражает жанровое разнообразие работ Рамиля Нагаева, отзывается в душе нежная пастель Михаила Якушева, ритмически выверенные абстракции и реалистичные пейзажи Наиля Вагапова не оставят равнодушными.

Прийти проголосовать на 739-й участок могут избиратели, зарегистрированные по месту жительства по ул.Артёма, №№ 97 «а», 97 «б», 103; ул.Коммунистической, №№ 84, 90, 94. Здесь же можно купить свежую выпечку. Голосование продолжится до 20 часов.