Родители плюс учителя – это школьная семья

Первый родительский форум в Стерлитамаке

НЕОБЫЧНЫЙ ЗАВТРАК

Второй день августовского педагогического форума начался с «Завтрака без галстуков». В школу № 33 пригласили гостей: главу администрации ГО В.И.Куликова, заместителя главы М.В.Григорьева, председателя совета директоров ГК «Риком» Р.Ф.Райманова, начальника отдела образования З.Я.Ишбаева, директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям АО «БСК» Т.Л.Кайнову и директоров стерлитамакских учебных заведений. Собрались они, чтобы в неформальной обстановке за чаем лучше узнать друг друга и побеседовать о насущных проблемах.

Ведущая Татьяна Захарова первый вопрос, конечно, на школьную тему, задала Владимиру Ивановичу Куликову:

– Владимир Иванович, назовите ваш любимый школьный предмет.

– Очень приятно в тёплой неформальной обстановке вспомнить школьные годы. Моими любимыми предметами были математика и физика. А самым любимым учителем – Риф Рахимович Тажиев, который отдавал ученикам всё время, все силы, всю душу. Сегодня он здесь, и я рад встретиться с этим уникальным педагогом и замечательным человеком.

У Рината Фаатовича Райманова Татьяна спросила, какие блюда он любил в школьной столовой.

Выяснилось, что он хорошо помнит, как после третьего урока класс вели в столовую. Что там ели? Неважно. В детстве и трава зеленее, и еда вкуснее. Пирожное в школьном буфете по семь копеек казалось сказочным лакомством.

Михаилу Васильевичу Григорьеву достался вопрос о том, что он делал на переменах. Школьник Миша Григорьев любил свежий воздух и спорт, поэтому перемены у него не проходили даром.

Общий вопрос: где отдыхали в летние каникулы?

Зигангир Яганшиевич Ишбаев – в деревне. Вспомнил романтическую сенокосную пору. Михаил Васильевич долго в лагере не пробыл. Подвела любовь к приключениям. Зато когда вырос, бывал, и не однажды, начальником пионерского лагеря. Владимир Иванович признался, что его любимый лагерь – «Чайка». А вот Ринату Фаатовичу после пятого посчастливилось попасть в «Артек». Наградили за активную тимуровскую деятельность.

Затем директора школ задавали уже серьёзные вопросы. Они касались подготовки учебных заведений к новому учебному году, благо-устройства школьных территорий, строительства спортивных площадок, оснащения кабинетов необходимым оборудованием и т.д., и т.п.

Михаил Васильевич ответил, что все школы по итогам проверки готовы к предстоящему учебному году. Он поблагодарил директоров за ответственное отношение к своим обязанностям, грамотное и чёткое их исполнение. Остальные проблемы будут решаться в рабочем порядке.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 сентября 2018 года).

Евгения ДЬЯКОНОВА