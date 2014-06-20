Ура! У нас история

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Ещё раз про любовь

Нет ни одного человека в БЛИ № 3 – будь то ученик или преподаватель – кто бы не отозвался добрым словом о М.В.Ефимовой.

– Это уникальный человек. Тонкий психолог, – говорят о ней коллеги. – Умный, удивительно тактичный, с потрясающим чувством юмора.Что касается лицеистов, то они ходят за ней табуном.

– Для нас уроки Марианны Владимировны – праздник, – признаются они.

И неслучайно ученики талантливого педагога – отличника образования РБ – занимают призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Во время подготовки к этому интеллектуальному состязанию Марианна Владимировна ездила с ребятами в Москву на учебно-тренировочные сборы «Путь к Олимпу». Сейчас там читает лекции ученик М.В.Ефимовой – студент 4 курса МГУ Максим Загидуллин (троекратный призёр Всероссийской олимпиады по праву). Часто учительница и ученики бывают и в Протвино. Участвуют в научно-практических конференциях для учащихся и студентов.

Выпускники БЛИ № 3 – студенты юридических факультетов МГУ и Петербургского университета – тоже учились у Марианны Владимировны.

– Как вы делаете из обыкновенных мальчишек фанатов общественных наук?

– Готовых рецептов нет. Сужу по собственному опыту. Я влюблялась в предмет, если влюблялась в учителя. Очаровалась учительницей физики – и лучше физики предмета уже нет! Так случалось и с математикой, и литературой, и историей.

– В каких учителей влюбляются ребята?

– Если учитель искренне любит детей и неподдельно увлечён своим предметом. Дети очень тонко чувствуют урокодательство и неискренность. И реагируют на это соответствующим образом.

– Играет ли роль внешний вид учителя?

– Я думаю, да. Ребята замечают всё, вплоть до маникюра и обуви. И ценят не модный прикид, а умение стильно одеваться. Огромную роль, кстати, играет общение. Учение – это второй план. Педагог, который не находит общего языка с учениками, никогда ничего не добьётся.

– Вы стали педагогом случайно или целенаправленно шли к этой профессии?

– Я росла в деревне Степановке Аургазинского района. Мой папа преподавал в школе химию. Его стаж – 50 лет. Над школой – «Ласково просимо» («Добро пожаловать» по-украински), а в школе всё родное, любимое. Конечно, я захотела стать учительницей.

Окончила школу с серебряной медалью. Приехала в Стерлитамак, подала документы в педагогический институт. Начала слушать подготовительные лекции Валентина Айзиковича Зарецкого, Ларисы Марковны Линецкой. Задумалась над выбором факультета. Но любовь к истории взяла своё. Студенческие годы – счастливая незабываемая пора.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 сентября 2018 года).

Евгения ДЬЯКОНОВА