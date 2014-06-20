Уровень безработицы в Башкортостане самый низкий за последние 25 лет – Рустэм Хамитов

Башкортостан – сильная успешная республика с крепкой экономикой и развитой социальной сферой. Об этом Глава региона Рустэм Хамитов заявил, выступая на первом заседании Государственного собрания – Курултая РБ шестого созыва.

– Последние годы наши макроэкономические показатели стабильно превышают среднероссийские значения. Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров, формирующих более половины суммарного объёма ВРП страны, тройку самых эффективных субъектов в части налоговой политики, – отметил Рустэм Хамитов.

Руководитель республики перечислил основные показатели, которых достиг регион за последнее время.

– Достигнуты ощутимые результаты в части повышения доходов населения. В последние годы темпы роста средней зарплаты в республике опережают среднероссийские. Снижается теневая занятость. В этом году у нас сложился самый низкий за последние 25 лет уровень безработицы, – подчеркнул Глава Башкортостана. – Республика стабильно входит в число лидеров в стране и Приволжском федеральном округе по объёмам жилищного строительства. Значительные средства вложены в расселение людей из ветхого и аварийного жилья. Активно идёт благоустройство дворов, улиц, парков, скверов в городах и сёлах. За последние годы появились обустроенные места отдыха. Десятки миллиардов рублей направляются на строительство и ремонт дорог.

Рустэм Хамитов напомнил, что в республике активно строятся школы, дошкольные учреждения, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, сельские клубы, спортивные площадки, детские школы искусств. В основном закрыта проблема с детсадами, решается вопрос с яслями.

– Сделаны важные шаги по выправлению демографической ситуации, в том числе за счёт решения жилищного вопроса молодых семей, – сказал Глава региона. – Республика серьёзно продвинулась в развитии медицины, повышении доступности высокотехнологичной помощи, оснащении клиник новейшим оборудованием, их информатизации, обеспечении медперсоналом, снижении смертности – младенческой, трудоспособного населения – от многих социально значимых болезней.

Руководитель республики подчеркнул, что «важные, хорошие перемены» происходят в жизни региона почти ежедневно.

– Тем не менее очень многое ещё предстоит сделать, – подытожил Рустэм Хамитов.