В Башкирии завершилось голосование на выборах в Курултай

В Башкортостане завершилось голосование на выборах депутатов Госсобрания — Курултая РБ и представительных органов местного самоуправления региона. Избирательные участки закрылись.

В республике в Единый день голосования — в воскресенье, 9 сентября, прошло 22 избирательные кампании. Замещалось 147 мандатов. К 18.00 на выборах в Башкирии проголосовали 40,26% избирателей. Возможностью проголосовать по месту нахождения воспользовались 25 690 человек. В списки для голосования было внесено 3 млн 50 тысяч 303 человека. Именно столько жителей региона обладали избирательным правом, по данным на 1 июля 2018 года.

Выборы в региональный парламент проходят один раз в пять лет. Жители республики выбирали 110 депутатов законодательного собрания. Половина из них избиралась по одномандатным округам, половина — по спискам политических партий. На выборах депутатов Госсобрания Башкортостана шестого созыва 49,27% избирателей республики проголосовали с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. КОИБы использовались на 811 избирательных участках.