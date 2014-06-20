В день выборов – подарки для всех



Вопрос, идти на выборы или нет, для Сергея Золотарёва никогда не стоял. «Чтобы жизнь в стране стала лучше, мы обязаны голосовать», – считает он. Поэтому Сергей всегда ходит на выборы. В этом году он стал первым проголосовавшим избирателем на участке № 734. Члены комиссии вручили ему в подарок настенные часы, пожелали и в дальнейшем сохранять активную гражданскую позицию.

Остальные избиратели без подарков не останутся. Впервые голосующих ждут сувениры, а всех остальных – воздушные шары.