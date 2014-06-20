В Стерлитамаке состоится сельскохозяйственная ярмарка
29 сентября с 10 до 16 часов на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101) состоится сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню пожилых людей. Будет представлена продукция хозяйств близлежащих районов республики, а также фермерских хозяйств, пищевых и перерабатывающих предприятий города и республики.
Для инвалидов и пожилых людей для доставки продукции, приобретённой на ярмарке, будет организовано «социальное такси».
Торговля непродовольственными товарами запрещена.
Автор: Администратор (27 Сен 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.