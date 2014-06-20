В Стерлитамаке состоится сельскохозяйственная ярмарка

29 сентября с 10 до 16 часов на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101) состоится сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню пожилых людей. Будет представлена продукция хозяйств близлежащих районов республики, а также фермерских хозяйств, пищевых и перерабатывающих предприятий города и республики.

Для инвалидов и пожилых людей для доставки продукции, приобретённой на ярмарке, будет организовано «социальное такси».

Торговля непродовольственными товарами запрещена.