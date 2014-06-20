В Стерлитамаке впервые прошёл книжный фестиваль

Настоящим праздником литературы, театра, музыки, графики и других видов творчества стал «Арт-Книго-Фест» – книжный фестиваль, организованный сотрудниками центральной библиотечной системы для жителей и гостей города. На открытом пространстве у кинокомплекса «Салават» работало сразу семь тематических площадок, на которых собрались люди, решившие провести вечер пятницы с пользой для ума и души.

Поэзия всегда в моде

Магия книги смогла объединить между собой более полутора десятков локаций по различным темам. Развлекательные программы соседствовали с интеллектуальными, камерные мероприятия для узкой аудитории – с площадками для широкой публики, а пища духовная дополнилась замечательными призами, разыгранными в лотерею.

Площадка «Библиотека на траве» привлекла внимание молодых: уютно устроившись прямо на зелёном газоне, здесь можно было полистать толстые журналы, пообщаться со сверстниками, послушать выступления членов литературной группы «СтеЛит», бардов и профессиональных музыкантов из детской музыкальной школы № 3.

Библиотека на траве

На пешеходных дорожках были установлены шкафы с художественной и научно-популярной литературой: все желающие смогли поучаствовать в буккроссинге по-стерлитамакски, обменяв принесённые с собой тома на библиотечные. Хейли, Сименон, Чейз, книги из серии ЖЗЛ, русская классика – всё это книжное великолепие было к услугам участников фестиваля.

Перформанс от «Театра+М»

Оживление царило на поэтической площадке, где местные авторы по очереди читали свои произведения. Перед горожанами выступили Вера Ветека, Виталий Тараканов, Николай Дымов, Ольга Емельянова, Иван Карпухин, Ирина Зуенкова и другие поэты. Проникновенно прочла стихотворение Веры Ветеки актриса Ольга Франц. Как всегда большой успех у публики имел харизматичный Артур Чагин со своими стихами и верной подругой – гитарой. Своими первыми поэтическими опытами с горожанами поделились начинающие поэтессы Мария Горина и Алёна Скаридова. Порадовали публику своим творчеством поэты, пишущие на татарском и башкирском языках – Римма Галимова, Земфира Муллагалиева, Эльмира Сасанбаева, Альберт Гафаров, Варис Акбашев.

Поэтические номера чередовались с вокальными. Зрители с восторгом принимали юных певцов Регину и Самата Абдрахмановых, воспитанников педагога детской школы искусств Виктории Ариткуловой.

«Литературная веранда» стала местом для общения с известными в нашем городе людьми, которые поделились с участниками фестиваля воспоминаниями о книгах своего детства и отрочества, а также произведениях, которые так или иначе повлияли на мировоззрение.



В.Куликов: «Люблю книги о море»

Глава администрации городского округа Владимир Куликов с удовольствием вспомнил любимые книжки своего детства – повесть Игоря Всеволожского «Рыцари моря» и роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». На вопросы горожан отвечали депутат Госдумы РФ Алексей Изотов, директор СФ УГНТУ Рустем Даминев, руководитель ГК «Риком» Ринат Райманов, главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Гузель Ситдикова.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 сентября 2018 года)

Марина ВОРОНОВА