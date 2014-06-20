Вставшим рано – по мороженому



Избирательные участки открываются в 8 часов. Первые же избиратели на некоторые участки пришли ещё до их открытия.

Так было и на избирательном участке № 710 в средней школе № 30. Здесь этому обстоятельству обрадовались и решили поощрить таких активных горожан. Всем проголосовавшим избирателям раздавали по мороженому. Однако его запасы ограничены. Тем, кому сладкое лакомство не достанется, подарят воздушные шары.