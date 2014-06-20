Явка на выборы в Госсобрание Башкирии превысила 47%



В Башкирии на выборах в законодательное собрание республики по предварительным данным проголосовали 47,11% избирателей, сообщила секретарь Центризбиркома РБ Марина Долматова.

«Явка избирателей по предварительным данным в районах республики составила 59,81%, в городах — 38,77, в столице Башкирии — 27,55%. Для сравнения: на прошлых выборах в Госсобрание республики приняли участие около 53% избирателей».

В Башкортостане завершились выборы в региональный парламент. Жители республики сегодня выбирали 110 депутатов законодательного собрания. Половина из них избиралась по одномандатным округам, другая половина — по спискам политических партий.