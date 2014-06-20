Завершились игры первого тура предварительного этапа розыгрыша Кубка России, посвящённого памяти Константина Ревы

Вот и завершились игры первого тура предварительного этапа розыгрыша Кубка России, посвящённого памяти Константина Ревы. Константин Кузьмич Рева – двукратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, участник Великой Отечественной войны, ставший одним из лучших игроков в истории советского и мирового волейбола. Впервые Стерлитамак принимал команды такого высокого уровня; и хотя у клубов суперлиги на площадке не было игроков сборной страны, отдельные поединки для нас, болельщиков, были очень интересны.

Товарищеская игра сборных ветеранов Стерлитамака и участников турнира

Журналисты и спортивная общественность пообщались с главными тренерами, игроками, представителями судейского корпуса. Капитаны команд Никита Козлов («Нефтяник», г.Оренбург), Вячеслав Суворов («Динамо», г.Челябинск), один из основных игроков местного «Тархана» Никита Лучин, мастер спорта международного класса, либеро «Новы» Алексей Кабешов, начинавший карьеру в салаватском «Нефтехимике», говорили о своих первых тренерах, пути в большой волейбол, профессиональном росте и мечтах, немного о личной жизни, поделились впечатлениями о турнире и Стерлитамаке.

Пресс-конференция главных тренеров

Пять игровых дней турнира надолго останутся в памяти стерлитамакских любителей волейбола. Болели, конечно, за местный «Тархан», но наибольшее впечатление оставила именно игра мастеров суперлиги. Стерлитамакский волейбольный клуб «Тархан», вынужденно (из-за финансовых затруднений) выставивший в основном бывших дублёров, не выиграл ни одной партии, лишь временами показывая игру, соответствующую высшей лиге «А». Если команда не сможет укрепиться, то наступающий сезон станет для неё последним во втором по силе эшелоне российского волейбола.

Можно сказать, что вне конкуренции в первом туре была новокуйбышевская «Нова», выставившая почти основной свой состав и не потерпевшая ни одного поражения. На второй строчке турнирной таблицы оказался оренбургский «Нефтяник», а уфимский «Урал» – на третьей; довольно неожиданно лучший клуб мира «Зенит-Казань» стал четвёртым, но надо учесть, что за него играли волейболисты второго состава. Надо полагать, во втором туре, который начнётся 2 октября в столице Татарстана, «Зенит-Казань» свои дела поправит.

Хочется ещё раз поздравить наш город и спортивную общественность: мы сумели на высоком уровне провести столь крупный и важный турнир! Нужно сделать всё возможное, чтобы большой волейбол в Стерлитамаке остался – всё-таки слишком мало у нас соревнований, которые заслуживают массового внимания. Такие турниры привлекут в ряды волейболистов десятки, если не сотни подростков.

Олег ПЕРШИН