15 октября на телеканале БСТ стартует новый сезон.

15 октября на телеканале БСТ стартует новый сезон.

Телесериалы на башкирском языке с русскими субтитрами, новые проекты о туризме – “Моя вершина”, передачи для всей семьи “Посмотрим” и “Моя семья”, юмористические “Аукцион юмора”, “Теге өсәү” с зажигательными ведущими утреннего шоу радио “Юлдаш”. Для вас, любители литературы и искусства программы “Книга” и “Интервью со звездой”, “Культурные новости” по пятницам. Фанатов телесериала “Бирешмэ” ожидаев встреча с кумирами в “Бирешмэ-Профи”. Вместе с участниками интеллектуальной игры “Әлләсе” вы сможете проверить свои знания. И это еще не все. “Новости”, “Итоги недели”, «Салям», «Счастливый час», «Бәхетнамә», «Вечерний телецентр» в новом формате.

Мы производим собственный контент, нас смотрит не только вся республика, но и весь мир!

Смотри первые изменения с 15 октября. НОВЫЙ, СПОРТИВНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ КАНАЛ БСТ!