И солнце и дождик, и грусть и улыбки
Нам дарят октябрьские щедрые дни.
Пополнить запасы, исправить ошибки
До злых холодов позволяют они.
Без лишнего жеста, без громкого слова
Октябрь обеспечил нам всем переход
Из осени в зиму. И после Покрова
Над городом нашим снег первый идёт.
Чтоб в тёплых домах и в садах опустелых
Покой поселился до самой весны.
Чтоб наша земля в своём саване белом
Увидеть могла только светлые сны.
Чтоб боль и обиды покинули души,
Чтоб радость и мир им на смену пришли.
Чтоб мы, ничего на земле не разрушив,
Ей вновь поклонились до самой земли.
Дежурные по октябрю Марина ВОРОНОВА,
Тамара АНДРЕЕВА и Сергей КРАМСКОВ
Автор: Администратор (17 Окт 2018). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей, Литература. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.