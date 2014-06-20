И солнце и дождик, и грусть и улыбки

Нам дарят октябрьские щедрые дни.

Пополнить запасы, исправить ошибки

До злых холодов позволяют они.

Без лишнего жеста, без громкого слова

Октябрь обеспечил нам всем переход

Из осени в зиму. И после Покрова

Над городом нашим снег первый идёт.

Чтоб в тёплых домах и в садах опустелых

Покой поселился до самой весны.

Чтоб наша земля в своём саване белом

Увидеть могла только светлые сны.

Чтоб боль и обиды покинули души,

Чтоб радость и мир им на смену пришли.

Чтоб мы, ничего на земле не разрушив,

Ей вновь поклонились до самой земли.

Дежурные по октябрю Марина ВОРОНОВА,

Тамара АНДРЕЕВА и Сергей КРАМСКОВ

