Ах, какой кадр!

Поздравляем коллегу с победой

Серия работ «Чёрно-белое настроение» фотохудожника газеты «Стерлитамакский рабочий» Тамары Андреевой заняла II место в номинации «Арт-фотография» на Международном фотографическом конкурсе «Волжское биеннале-2018».





– «Чёрно-белое настроение» – это восемь пейзажей, объединённых отсутствием цвета, – поясняет Тамара Викторовна Андреева. – Вообще на конкурс я посылала две серии, и они обе прошли в итоговую экспозицию. Вторая серия «Лучники» – репортажные снимки, не предполагающие особенной дополнительной обработки. Тоже, кстати, чёрно-белые.

Все мои лучники были в ярких национальных костюмах, но я убрала цвет: он отвлекал от главного – сосредоточенного выражения лица, напряжения позы стрелка.

В этом конкурсе я участвую в четвёртый раз, и до сих пор мои снимки места не занимали, но всегда были потом в итоговой экспозиции и каталоге. Я не люблю снимать открыточного типа

цветные пейзажи. Если цвет не несёт дополни- тельной смысловой нагрузки, то он не нужен. Бывают такие открытки: убери цвет – и снимка не будет, потому что в этом случае только цвет

держит связь между предметами. А в чёрно-белой фотографии играют роль полутона, линии, детали, здесь главное – свет. Именно за счёт него достигается глубина, объём, драматизм. В цвет-

ной фотографии зрителю всё ясно, а чёрно-белый снимок требует домысливания. Ты думаешь хотя бы о том, а какого цвета этот кот или небо.

Я уже в процессе съёмки вижу, будет снимок цветным или чёрно-белым. Более того, вся моя жизнь расписана на кадры: вместо того, чтобы сказать: «Какой вид красивый», я говорю: «Ах,

какой кадр!».

Всего на конкурс было представлено 726 работ 67 авторов из России, Турции, Англии, Германии, Сербии, Новой Зеландии.

Гузель СИТДИКОВА